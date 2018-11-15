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#ليبياـالآن| بحث وزير الطاقة #السعودي “خالد الفالح” مع رئيس المؤسسة الوطنية ل…

تم النشر منذُ 41 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| بحث وزير الطاقة #السعودي “خالد الفالح” مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله”، سبل المحافظة على استقرار سوق #النفط، كما أبدى “صنع الله” أمله في أن يتم إعفاء #ليبيا من التخفيضات المحتملة في إنتاج النفط التي قد تقرها منظمة “أوبك”، لأن الاقتصاد الليبي بحاجة إلى العائدات النفطية.

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قناة الان

قناة الان

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