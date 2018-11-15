ليبياـالآن| بحث وزير الطاقة #السعودي “خالد الفالح” مع رئيس المؤسسة الوطنية ل…

#ليبياـالآن| بحث وزير الطاقة #السعودي “خالد الفالح” مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله”، سبل المحافظة على استقرار سوق #النفط، كما أبدى “صنع الله” أمله في أن يتم إعفاء #ليبيا من التخفيضات المحتملة في إنتاج النفط التي قد تقرها منظمة “أوبك”، لأن الاقتصاد الليبي بحاجة إلى العائدات النفطية.
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