#ليبيا_الآن | إلتقى رئيس المجلس التسييري لبلدية #بنغازي الصقر بوجواري مع رئيس جهاز الشرطة الزراعية في الحكومة المؤقتة، ومدير مركز الشرطة الزراعية بوعطني، لمناقشة سير عمل الجهاز، وإمكانية توفير مقرات له، وصيانة المقرات المتضررة
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