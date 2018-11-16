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#ليبيا_الآن | إلتقى رئيس المجلس التسييري لبلدية #بنغازي الصقر بوجواري مع رئيس …

تم النشر منذُ 44 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إلتقى رئيس المجلس التسييري لبلدية #بنغازي الصقر بوجواري مع رئيس جهاز الشرطة الزراعية في الحكومة المؤقتة، ومدير مركز الشرطة الزراعية بوعطني، لمناقشة سير عمل الجهاز، وإمكانية توفير مقرات له، وصيانة المقرات المتضررة




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