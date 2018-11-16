#ليبيا_الآن | إجتمع عميد بلدية #تاجوراء حسين بن عطية وأعضاء المجلس البلدي، مع مدير مكتب مراقبة التعليم تاجوراء، لمناقشة سير العملية التعليمية في مدارس البلدية، والإشكاليات التي تعترض مهام التعليم، خاصة فيما يتعلق بالوسائل والادوات التعليمية، والحلول المناسبة لها، ودعم البلدية.



