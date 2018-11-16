#ليبيا_الآن | إحتضن مركز #مصراتة الطبي، بالتعاون مع مركز جامعة مصراتة للتأهيل البدني والأطراف الصناعيّة، يومًا علميًّا جَمع أقسام الجراحة، وجراحة العظام، وجراحة الأوعية، والعلاج الطبيعي، مع مهندسي تركيبات الأطراف الصناعية والأجهزة المساعدة، تضمّت محاضرات من مختلف التخصصات.
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
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