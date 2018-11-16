عاجل

#ليبيا_الآن | إحتضن مركز #مصراتة الطبي، بالتعاون مع مركز جامعة مصراتة للتأهيل …

تم النشر منذُ 5 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إحتضن مركز #مصراتة الطبي، بالتعاون مع مركز جامعة مصراتة للتأهيل البدني والأطراف الصناعيّة، يومًا علميًّا جَمع أقسام الجراحة، وجراحة العظام، وجراحة الأوعية، والعلاج الطبيعي، مع مهندسي تركيبات الأطراف الصناعية والأجهزة المساعدة، تضمّت محاضرات من مختلف التخصصات.





عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك