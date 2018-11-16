ليبيا_الآن | إستعداداً لهطول الامطار، أنهى فنيو ومهندسو الشركة العامة للمياه و…

#ليبيا_الآن | إستعداداً لهطول الامطار، أنهى فنيو ومهندسو الشركة العامة للمياه والصرف الصحي #سرت ربط مضخة الطوارئ على خط الطرد في محطة الصرف الصحي الرئيسية، بعد توفير مقر مجهز للمناوبين والمشغلين في محطة الصرف الصحي PS3، في منتزه سرت في لحي رقم 3، بديلًا للمقر السابق المتهالك.
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