ليبيا_الآن | يحتضن معلب #مصراتة الدولي، مساء اليوم الجمعة 16 نوفمبر عند الساع…

#ليبيا_الآن | يحتضن معلب #مصراتة الدولي، مساء اليوم الجمعة 16 نوفمبر عند الساعة السادسة والنصف، مباراةً وديةً خيريةً، بين نادي السويحلي ونادي الإتحاد المصراتي، يعود ريعها لدعم مرضى الكلى، تحت عنوان “الديربي الخيري، #لأجل_مرضى_الكلى“.