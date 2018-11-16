ليبيا_الآن | يحتضن معلب #مصراتة الدولي، مساء اليوم الجمعة 16 نوفمبر عند الساع…

#ليبيا_الآن | يحتضن معلب #مصراتة الدولي، مساء اليوم الجمعة 16 نوفمبر عند الساعة السادسة والنصف، مباراةً وديةً خيريةً، بين نادي السويحلي ونادي الإتحاد المصراتي، يعود ريعها لدعم مرضى الكلى، تحت عنوان “الديربي الخيري، #لأجل_مرضى_الكلى“.
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