ليبيا_الآن| كرمت الإدارة العامة لمشروعات التوزيع، الخميس، لعدد من موظفيها اللذ…

#ليبيا_الآن| كرمت الإدارة العامة لمشروعات التوزيع، الخميس، لعدد من موظفيها اللذين أحيلوا إلى التقاعد في الفترة الماضية، عرفاناً منها وتقديراً لمجهوداتهم التي قاموا بها؛ اثناء فترة عملهم بالشركة العامة للكهرباء.
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