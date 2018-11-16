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#ليبيا_الآن| كرمت الإدارة العامة لمشروعات التوزيع، الخميس، لعدد من موظفيها اللذ…

تم النشر منذُ 42 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| كرمت الإدارة العامة لمشروعات التوزيع، الخميس، لعدد من موظفيها اللذين أحيلوا إلى التقاعد في الفترة الماضية، عرفاناً منها وتقديراً لمجهوداتهم التي قاموا بها؛ اثناء فترة عملهم بالشركة العامة للكهرباء.





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