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#ليبيا_الآن| تدخل فريق الدعم النفسي والإجتماعي، وفريق الطوارئ، بالهلال الأحمر ا…

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| تدخل فريق الدعم النفسي والإجتماعي، وفريق الطوارئ، بالهلال الأحمر الليبي فرع #مصراتة، لمساعدة مهاجرين الغير شرعيين، بإحدى السفن بميناء مصراتة؛ بعد أن تم انقاذهم، حيث وفر سيارات أسعاف، والكشف الطبي، والأكل والأحتياجات الرئيسية بشكل عاجل.






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