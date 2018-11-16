ليبيا_الآن| تدخل فريق الدعم النفسي والإجتماعي، وفريق الطوارئ، بالهلال الأحمر ا…

#ليبيا_الآن| تدخل فريق الدعم النفسي والإجتماعي، وفريق الطوارئ، بالهلال الأحمر الليبي فرع #مصراتة، لمساعدة مهاجرين الغير شرعيين، بإحدى السفن بميناء مصراتة؛ بعد أن تم انقاذهم، حيث وفر سيارات أسعاف، والكشف الطبي، والأكل والأحتياجات الرئيسية بشكل عاجل.











