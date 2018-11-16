ليبيا_الآن| زار مدير مكتب المعلومات والتقييم، ورئيس قسم الحماية بالأمانة العام…

#ليبيا_الآن| زار مدير مكتب المعلومات والتقييم، ورئيس قسم الحماية بالأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، فروع الجبل الغربي “يفرن _نالوت_غريان”، لتقييم احتياجات الإستجابة للطوارئ، ومعرفة التحديات التي تواجه العمل، وعلى هامش الزيارة؛ زار وفد الأمانة العامة، ومتطوعي فرع يفرن، مركز الهجرة الغير نظامية بمنطقة #الرومية.









