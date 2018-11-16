ليبيا_الآن| أستمرار #حملة_بنغازي_أولاً، أمس الخميس، وبأشراف شركة الخدمات العا…

#ليبيا_الآن| أستمرار #حملة_بنغازي_أولاً، أمس الخميس، وبأشراف شركة الخدمات العامة فرع #بنغازي، حيث شملت الحملة طريق الساحل بالكامل، إبتداءً من جزيرة الطيارة، إلى منطقة سيدي خليفة، وإلى منطقة الثامة، وطريق البحر.











