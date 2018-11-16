عاجل

#ليبيا_الآن| أستمرار #حملة_بنغازي_أولاً، أمس الخميس، وبأشراف شركة الخدمات العا…

تم النشر منذُ 31 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أستمرار #حملة_بنغازي_أولاً، أمس الخميس، وبأشراف شركة الخدمات العامة فرع #بنغازي، حيث شملت الحملة طريق الساحل بالكامل، إبتداءً من جزيرة الطيارة، إلى منطقة سيدي خليفة، وإلى منطقة الثامة، وطريق البحر.






عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك