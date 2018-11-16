#ليبيا_الآن| الجولة الأستكشافية الرابعة لفريق طرابلسنا، الخميس، لإستكشاف تاريخ وجمال المدينة القديمة بعيون زوارها، ضمن برنامج حملة #أنقذوا_المدينة_القديمة_طرابلس، بالتنسيق مع منظمة مدينة اطرابلس القديمة للتنمية، ومحلة المدينة القديمة، ومكتب أمن المدينة القديمة.
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