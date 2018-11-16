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#ليبيا_الآن| الجولة الأستكشافية الرابعة لفريق طرابلسنا، الخميس، لإستكشاف تاريخ …

تم النشر منذُ 43 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| الجولة الأستكشافية الرابعة لفريق طرابلسنا، الخميس، لإستكشاف تاريخ وجمال المدينة القديمة بعيون زوارها، ضمن برنامج حملة #أنقذوا_المدينة_القديمة_طرابلس، بالتنسيق مع منظمة مدينة اطرابلس القديمة للتنمية، ومحلة المدينة القديمة، ومكتب أمن المدينة القديمة.






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