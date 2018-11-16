#ليبيا_الآن| ينظم المركز الوطني لعلاج أمراض السكر والغدد الصماء #بطرابلس، غدًا السبت، ماراثون إحياءً لليوم العالمي للسكري؛ بمشاركة 4 فرق طبية، ستتجمع بميدان الشهداء، وستتوجه بعد ذلك إلى نقاط تجمع، داخل 4 بلديات لإجراء كشوفات طبية للمواطنين.