ليبيا_الآن| أختتمت الحملة التوعوية ” لمرض السُكري و القدم السكرية”، الخميس، نظ…

#ليبيا_الآن| أختتمت الحملة التوعوية ” لمرض السُكري و القدم السكرية”، الخميس، نظمها أخصائيي قسم التغذية العلاجية بمستشفى الجلاء #بنغازي، التي أستمرت لمدة (4) أيام متواصلة، أستهدفت أكثر من (2000) شخص بكافة أقسام المُستشفى دون إستثناء.











