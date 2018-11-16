ليبيا_الآن| أختتمت الحملة التوعوية ” لمرض السُكري و القدم السكرية”، الخميس، نظ…

#ليبيا_الآن| أختتمت الحملة التوعوية ” لمرض السُكري و القدم السكرية”، الخميس، نظمها أخصائيي قسم التغذية العلاجية بمستشفى الجلاء #بنغازي، التي أستمرت لمدة (4) أيام متواصلة، أستهدفت أكثر من (2000) شخص بكافة أقسام المُستشفى دون إستثناء.
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