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‏⁧‫ #ليبيا_الآن‬⁩ | فرض مجلس الأمن الدولي حظر سفر وتجميد أرصدة على صلاح بادي قائ…

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

‏⁧‫ #ليبيا_الآن‬⁩ | فرض مجلس الأمن الدولي حظر سفر وتجميد أرصدة على صلاح بادي قائد ميليشيا الصمود بسبب “سعيه الدؤوب لتقويض الحل السياسي في ⁧‫ #ليبيا‬⁩”، وذلك بعد ضغطٍ ومساعٍ مشتركة من ⁧‫ #بريطانيا‬⁩، ⁧‫ #فرنسا‬⁩، و ⁧‫ #أميركا‬⁩.

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