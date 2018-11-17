‏⁧‫ #ليبيا_الآن‬⁩ | فرض مجلس الأمن الدولي حظر سفر وتجميد أرصدة على صلاح بادي قائ…

‏⁧‫ #ليبيا_الآن‬⁩ | فرض مجلس الأمن الدولي حظر سفر وتجميد أرصدة على صلاح بادي قائد ميليشيا الصمود بسبب “سعيه الدؤوب لتقويض الحل السياسي في ⁧‫ #ليبيا‬⁩”، وذلك بعد ضغطٍ ومساعٍ مشتركة من ⁧‫ #بريطانيا‬⁩، ⁧‫ #فرنسا‬⁩، و ⁧‫ #أميركا‬⁩.