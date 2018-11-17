‏⁧‫ #ليبيا_الآن‬⁩ | فرض مجلس الأمن الدولي حظر سفر وتجميد أرصدة على صلاح بادي قائ…

#ليبيا_الآن | فرض مجلس الأمن الدولي حظر سفر وتجميد أرصدة على صلاح بادي قائد ميليشيا الصمود بسبب “سعيه الدؤوب لتقويض الحل السياسي في #ليبيا”، وذلك بعد ضغطٍ ومساعٍ مشتركة من #بريطانيا، #فرنسا، و #أميركا.
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