#ليبيا_الآن | إجتمع عميد بلدية #سرت مختار المعداني مع مدير عام مطار سرت الدولي صلاح ابوجازية، لبحث إستعدادت بدء الاعمال التمهيدية في إعادة توصيل الكهرباء للمطار، بعد تعليمات المجلس الرئاسي لوزارة المواصلات لتفعيل مطار سرت الدولي واستكمال المشاريع المتوقفة به.





