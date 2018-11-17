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#ليبيا_الآن | إجتمع عميد بلدية #سرت مختار المعداني مع مدير عام مطار سرت الدولي…

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إجتمع عميد بلدية #سرت مختار المعداني مع مدير عام مطار سرت الدولي صلاح ابوجازية، لبحث إستعدادت بدء الاعمال التمهيدية في إعادة توصيل الكهرباء للمطار، بعد تعليمات المجلس الرئاسي لوزارة المواصلات لتفعيل مطار سرت الدولي واستكمال المشاريع المتوقفة به.



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