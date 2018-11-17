ليبيا_الآن | تتواصل أعمال تمهيد ورصف طريق أبي الاشهر الرابط بين جزيرة 25 فبراي…

#ليبيا_الآن | تتواصل أعمال تمهيد ورصف طريق أبي الاشهر الرابط بين جزيرة 25 فبراير إلى مطار قاعدة الملاحة في بلدية #تاجوراء، بإشراف المجلس البلدي.







