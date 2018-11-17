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#ليبيا_الآن | تتواصل أعمال تمهيد ورصف طريق أبي الاشهر الرابط بين جزيرة 25 فبراي…

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | تتواصل أعمال تمهيد ورصف طريق أبي الاشهر الرابط بين جزيرة 25 فبراير إلى مطار قاعدة الملاحة في بلدية #تاجوراء، بإشراف المجلس البلدي.




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