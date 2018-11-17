ليبيا_الآن | نظّمت مدرسة أحمد كارة للتعليم الأساسي في بلدية #سوق_الجمعة إحتفا…

#ليبيا_الآن | نظّمت مدرسة أحمد كارة للتعليم الأساسي في بلدية #سوق_الجمعة إحتفاليةً للتوعية بمرض السكري والوقاية منه، بمناسبة اليوم العالمي لمرض السكري.
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