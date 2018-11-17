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#ليبيا_الآن | أقامت كلية طب وجراحة الفم والأسنان في بلدية #زليتن إحتفالًا بمنا…

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | أقامت كلية طب وجراحة الفم والأسنان في بلدية #زليتن إحتفالًا بمناسبة تخريج الدفعة الثانية عشر من طلبة الكلية، والبالغ عددهم 74 طالبا وطالبة. وتم تكريم الطلبة العشرة الأوائل في مراحل النقل وتكريم طاقم التمريض بعيادة الكلية.





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