ليبيا_الآن | أقامت كلية طب وجراحة الفم والأسنان في بلدية #زليتن إحتفالًا بمنا…

#ليبيا_الآن | أقامت كلية طب وجراحة الفم والأسنان في بلدية #زليتن إحتفالًا بمناسبة تخريج الدفعة الثانية عشر من طلبة الكلية، والبالغ عددهم 74 طالبا وطالبة. وتم تكريم الطلبة العشرة الأوائل في مراحل النقل وتكريم طاقم التمريض بعيادة الكلية.









