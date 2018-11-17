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#ليبيا_الآن | إستقبل وزير خارجية حكومة الوفاق محمد سيالة سفير جمهورية #كوت_ديف…

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إستقبل وزير خارجية حكومة الوفاق محمد سيالة سفير جمهورية #كوت_ديفوار تيام موكودو، وأُجريت له مراسم توديع بمناسبة إنتهاء عمله كسفير لجمهورية كوت ديفوار لدى #ليبيا.




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