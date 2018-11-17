#ليبيا_الآن | وقّعت سفير #ليبيا لدى #أميركا مع نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المحيطات والبيئة والعلوم جوديث غاربر على بروتوكول تعديل وتمديد العمل باتفاق التعاون في مجال العلوم والتكنولولوجيا بين #ليبيا والولايات المتحدة لمدة عشر سنوات قادمة قابلة للتجديد.



