عاجل

#ليبيا_الآن | أقامت منظّمة GIZ الألمانية حفل تخريج المرأة الليبية في مجالات الح…

تم النشر منذُ يومين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | أقامت منظّمة GIZ الألمانية حفل تخريج المرأة الليبية في مجالات الحياكة والتطريز، بحضور مدير مكتب التنمية المكانية والمشروعات في الوزارة الإستراتيجية النهائية لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في #ليبيا، والتي انعقدت في #تونس، برعاية البرنامج الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبدعم منظمة OECD


عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك