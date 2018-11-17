ليبيا_الآن | أقامت منظّمة GIZ الألمانية حفل تخريج المرأة الليبية في مجالات الح…

#ليبيا_الآن | أقامت منظّمة GIZ الألمانية حفل تخريج المرأة الليبية في مجالات الحياكة والتطريز، بحضور مدير مكتب التنمية المكانية والمشروعات في الوزارة الإستراتيجية النهائية لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في #ليبيا، والتي انعقدت في #تونس، برعاية البرنامج الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبدعم منظمة OECD



