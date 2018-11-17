ليبيا_الآن | نظم برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP، ضمن مشروع الأمم المتحدة ا…

#ليبيا_الآن | نظم برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP، ضمن مشروع الأمم المتحدة الانتخابي، ورشة عمل حول تعزيز نظام جمع وتبويب نتائج الانتخابات، على مدى يومين، بمشاركة ممثلين عن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.