ليبيا_الآن | نظم برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP، ضمن مشروع الأمم المتحدة ا…

#ليبيا_الآن | نظم برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP، ضمن مشروع الأمم المتحدة الانتخابي، ورشة عمل حول تعزيز نظام جمع وتبويب نتائج الانتخابات، على مدى يومين، بمشاركة ممثلين عن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
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