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#ليبيا_الآن | نظم برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP، ضمن مشروع الأمم المتحدة ا…

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | نظم برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP، ضمن مشروع الأمم المتحدة الانتخابي، ورشة عمل حول تعزيز نظام جمع وتبويب نتائج الانتخابات، على مدى يومين، بمشاركة ممثلين عن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

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قناة الان

قناة الان

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