#ليبيا_الآن | إلتقى المبعوث الأممي غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز مع رئيس #النيجر محمد يوسفو، لمناقشة الوضع في الجنوب الليبي ودعم المجتمع الدولي لمواطنين #ليبيا ولخطة عمل #الامم_المتحدة
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