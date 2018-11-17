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#ليبيا_الآن | إلتقى المبعوث الأممي غسان سلامة‬⁩ ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني…

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إلتقى المبعوث الأممي غسان سلامة‬⁩ ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز مع رئيس ⁧‫ #النيجر‬⁩ محمد يوسفو، لمناقشة الوضع في الجنوب الليبي ودعم المجتمع الدولي لمواطنين ⁧‫ #ليبيا‬⁩ ولخطة عمل ⁧‫ #الامم_المتحدة‬⁩


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