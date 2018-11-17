#ليبيا_الآن | سلّمت السفارة الإيطالية معدات طبية الى مستشفى مدينة #جنزور، ضمن برنامج جسر التضامن الايطالي، تعزيزًا للتعاون التاريخي بين #ايطاليا و #ليبيا.
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