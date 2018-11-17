#ليبيا_الآن | سلّمت السفارة الإيطالية معدات طبية الى مستشفى مدينة #جنزور، ضمن برنامج‬⁩ ⁧‫جسر التضامن‬⁩ الايطالي، تعزيزًا للتعاون التاريخي بين ⁧‫ #ايطاليا‬⁩ و #ليبيا.





