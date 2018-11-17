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#ليبيا_الآن | سلّمت السفارة الإيطالية معدات طبية الى مستشفى مدينة #جنزور، ضمن …

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | سلّمت السفارة الإيطالية معدات طبية الى مستشفى مدينة #جنزور، ضمن برنامج‬⁩ ⁧‫جسر التضامن‬⁩ الايطالي، تعزيزًا للتعاون التاريخي بين ⁧‫ #ايطاليا‬⁩ و #ليبيا.



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