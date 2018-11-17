ليبيا_الآن | أشرف عناصر الأمن المركزي وادي الآجال #أوباري على تأمين وصول السي…

#ليبيا_الآن | أشرف عناصر الأمن المركزي وادي الآجال #أوباري على تأمين وصول السيولة النقدية عبر مطار أوباري المدني منذ وصولها إلى المطار جتى توصيلها لكل المصارف في المدينة حسب توزيع مصرف #ليبيا المركزي.







