ليبيا_الآن | أشرف عناصر الأمن المركزي وادي الآجال #أوباري على تأمين وصول السي…

#ليبيا_الآن | أشرف عناصر الأمن المركزي وادي الآجال #أوباري على تأمين وصول السيولة النقدية عبر مطار أوباري المدني منذ وصولها إلى المطار جتى توصيلها لكل المصارف في المدينة حسب توزيع مصرف #ليبيا المركزي.
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