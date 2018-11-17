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#ليبياـالآن| أعدمت ما يعرف بـ”ميلشيا حركة العدل والمساواة”، التي تضم مقاتلين #…

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| أعدمت ما يعرف بـ”ميلشيا حركة العدل والمساواة”، التي تضم مقاتلين #سودانيين، 11 من قادتها الميدانيين في #ليبيا في منطقة حدودية مع #السودان. ويعتقد أن سبب التصفية عائد إلى اعتراضهم على استحواذ قيادة الميلشيا على النسبة الأكبر من الأموال التي يتم تحصيلها من عمليات التهريب.

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قناة الان

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