#ليبياـالآن| أعدمت ما يعرف بـ”ميلشيا حركة العدل والمساواة”، التي تضم مقاتلين #سودانيين، 11 من قادتها الميدانيين في #ليبيا في منطقة حدودية مع #السودان. ويعتقد أن سبب التصفية عائد إلى اعتراضهم على استحواذ قيادة الميلشيا على النسبة الأكبر من الأموال التي يتم تحصيلها من عمليات التهريب.