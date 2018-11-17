ليبياـالآن| استكملت مديرية أمن #بنغازي احركة تسليم الحوافظ الخاصة بمرتبات عنا…

#ليبياـالآن| استكملت مديرية أمن #بنغازي احركة تسليم الحوافظ الخاصة بمرتبات عناصر المديرية لشهري سبتمبر وأكتوبر 2018 وتسليم الحوافظ للمندوبين المكلفين من جميع مصارف داخل #بنغازي.
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