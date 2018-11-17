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#ليبياـالآن| استكملت مديرية أمن #بنغازي احركة تسليم الحوافظ الخاصة بمرتبات عنا…

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| استكملت مديرية أمن #بنغازي احركة تسليم الحوافظ الخاصة بمرتبات عناصر المديرية لشهري سبتمبر وأكتوبر 2018 وتسليم الحوافظ للمندوبين المكلفين من جميع مصارف داخل #بنغازي.

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