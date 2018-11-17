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ناقش المشير “خليفة حفتر”، القائد العام للقوات المسلحة العربية #ال…

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن|ناقش المشير “خليفة حفتر”، القائد العام للقوات المسلحة العربية #الليبية، يستقبل في #بنغازي مع وفد من أعيان قبائل وحكماء ونشطاء منطقة #الجفرة ومحيطها، وأعيان ومشائخ قبائل #المحاميد في #سبها، أوضاع الجنوب الليبي، وتأمينه بأسرع وقت ممكن.
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  • دوه زايده…!!
    الصيد صيد والضبع ضبع فلا تشبيه
    ليس هذا بتمجيد المشير ركن حرب
    ولكن الواقع هو الصحيح فمهما
    ( عووت الكلاب والضباع )لن يصغ لهم ( الأسد ) فشتان بين هذا وذاك
    اما زائير الأسود ترتعش له فرائس الضباع .
    فسر يا سيادة المشير وقل لهم انك لاتسعى للسلطة الزائله بل لتنظيف
    الوطن من حثالة القوم وزبالة القرود….!!
    ياسيادة ( المشير ) نحن لن نمجدك ونبجلك نفاقا ورياء بل إنك القائد العسكرى الذى( مرغ ) أنوف ( خشوم)
    العملاء والسفالة والمنحطين شعبيا وقضى ودحر الذين لبسوا رداء الدين
    والإسلام منهم برئ.

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