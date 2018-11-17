ناقش المشير “خليفة حفتر”، القائد العام للقوات المسلحة العربية #ال…

#ليبياـالآن|ناقش المشير “خليفة حفتر”، القائد العام للقوات المسلحة العربية #الليبية، يستقبل في #بنغازي مع وفد من أعيان قبائل وحكماء ونشطاء منطقة #الجفرة ومحيطها، وأعيان ومشائخ قبائل #المحاميد في #سبها، أوضاع الجنوب الليبي، وتأمينه بأسرع وقت ممكن.
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#ليبياـالآن|ناقش المشير “خليفة حفتر”، القائد العام للقوات المسلحة العربية #الليبية، يستقبل في #بنغازي مع وفد من أعيان قبائل وحكماء ونشطاء منطقة #الجفرة ومحيطها، وأعيان ومشائخ قبائل #المحاميد في #سبها، أوضاع الجنوب الليبي، وتأمينه بأسرع وقت ممكن.
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دوه زايده…!!
الصيد صيد والضبع ضبع فلا تشبيه
ليس هذا بتمجيد المشير ركن حرب
ولكن الواقع هو الصحيح فمهما
( عووت الكلاب والضباع )لن يصغ لهم ( الأسد ) فشتان بين هذا وذاك
اما زائير الأسود ترتعش له فرائس الضباع .
فسر يا سيادة المشير وقل لهم انك لاتسعى للسلطة الزائله بل لتنظيف
الوطن من حثالة القوم وزبالة القرود….!!
ياسيادة ( المشير ) نحن لن نمجدك ونبجلك نفاقا ورياء بل إنك القائد العسكرى الذى( مرغ ) أنوف ( خشوم)
العملاء والسفالة والمنحطين شعبيا وقضى ودحر الذين لبسوا رداء الدين
والإسلام منهم برئ.
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