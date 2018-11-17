ناقش المشير “خليفة حفتر”، القائد العام للقوات المسلحة العربية #ال…

#ليبياـالآن|ناقش المشير “خليفة حفتر”، القائد العام للقوات المسلحة العربية #الليبية، يستقبل في #بنغازي مع وفد من أعيان قبائل وحكماء ونشطاء منطقة #الجفرة ومحيطها، وأعيان ومشائخ قبائل #المحاميد في #سبها، أوضاع الجنوب الليبي، وتأمينه بأسرع وقت ممكن.

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