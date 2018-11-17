#ليبياـالآن| يشارك محافظ “مصرف ليبيا المركزي”، الصديق الكبير، في أعمال المؤتمر الرابع للبنوك المركزية لدول حوض البحر المتوسط، والذي تستضيفه #تونس تحت شعار “السياسات الاقتصاديةواالتكامل التجاري واستدامة خلق فرص العمل”.