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#ليبياـالآن| يشارك محافظ “مصرف ليبيا المركزي”، الصديق الكبير، في أعمال المؤتمر …

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| يشارك محافظ “مصرف ليبيا المركزي”، الصديق الكبير، في أعمال المؤتمر الرابع للبنوك المركزية لدول حوض البحر المتوسط، والذي تستضيفه #تونس تحت شعار “السياسات الاقتصاديةواالتكامل التجاري واستدامة خلق فرص العمل”.

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