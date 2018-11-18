ليبياـالآن| “مصطفى الشركسي” القائد السابق لما يسمى بـ ” سرايا الدفاع عن #بنغ…

#ليبياـالآن| “مصطفى الشركسي” القائد السابق لما يسمى بـ ” سرايا الدفاع عن #بنغازي” يدافع عن “صلاح بادي” ويستنكر إدراج اسمه على قائمة العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، بعد ضلوع بادي في العبث باستقرار وأمن #ليبيا وعرقلة الجهود السلمية لحل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.
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