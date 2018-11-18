#ليبياـالآن| أخطرت النقابة العامة للنقل الجوي مصلحة الطيران المدني، في بيان خطي تم تسليمه، عن نية موظفي المصلحة الدخول في اعتصام يبدأ اليوم الأحد، بهدف توسية ومراتباتهم وتحسين أوضاعهم الوظيفية.
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