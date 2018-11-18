ليبياـالآن| خوفًا من التعذيب..79 مهاجرُا غير شرعي – بينهم نساء وأطفال – عثر عل…

#ليبياـالآن| خوفًا من التعذيب..79 مهاجرُا غير شرعي – بينهم نساء وأطفال – عثر عليهم على متن سفينة تجارية راسية في ميناء #مصراتة، يرفضون النزول إلى مرفأ #ليبي، بحسب “منظمة العفو الدولية”.
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