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#ليبياـالآن| وصول الدفعة الأولى من مخصصات الدقيق المدعوم إلى مقر صندوق موازنة ا…

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| وصول الدفعة الأولى من مخصصات الدقيق المدعوم إلى مقر صندوق موازنة الأسعار في مدينة #جالو . وتقدر الكمية بــ 3750 كيسًا من الدقيق سيتم توزيعها على مخابز مدينتي #أوجلة و #أجخرة بحصة200 كيس لكل مخبز.

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