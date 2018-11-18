ليبياـالآن| وصول الدفعة الأولى من مخصصات الدقيق المدعوم إلى مقر صندوق موازنة ا…

#ليبياـالآن| وصول الدفعة الأولى من مخصصات الدقيق المدعوم إلى مقر صندوق موازنة الأسعار في مدينة #جالو . وتقدر الكمية بــ 3750 كيسًا من الدقيق سيتم توزيعها على مخابز مدينتي #أوجلة و #أجخرة بحصة200 كيس لكل مخبز.
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
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