#ليبياـالآن| “مصطفى صنع الله”، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط: نأمل في الحصول على إعفاء من قيود الإنتاج المحتملة التي تنظمها #أوبك وحلفائها ، إذ نسعى في #ليبيا إلى رفع مستويات الإنتاج إلى مليوني برميل يوميًا بحلول عام 2022، كما أن عائدات النفط تعتبر العصب الحيوي للاقتصاد #الليبي.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#ليبياـالآن| الشركة العامة لخدمات النظافة تواصل عمليات تنظيف مطار #سرت، تمهيد…
تم النشر منذُ 1 ساعة
مصدر الخبر / قناة الان
الإفراج عن رئيس المجلس العسكري لصبراتة العميد الطاهر الغرابلي
تم النشر منذُ 1 ساعة
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
#الرائد_أخبار إدارة الخدمات الطبية في #طرابلس تعلن، الأحد، تعليق العمل داخل دي…
تم النشر منذُ 1 ساعة
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
#ليبياـالآن| وصول الدفعة الأولى من مخصصات الدقيق المدعوم إلى مقر صندوق موازنة ا…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
مصدر الخبر / قناة الان
أضف تعليقـك