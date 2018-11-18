#ليبياـالآن| “مصطفى صنع الله”، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط: نأمل في الحصول على إعفاء من قيود الإنتاج المحتملة التي تنظمها #أوبك وحلفائها ، إذ نسعى في #ليبيا إلى رفع مستويات الإنتاج إلى مليوني برميل يوميًا بحلول عام 2022، كما أن عائدات النفط تعتبر العصب الحيوي للاقتصاد #الليبي.