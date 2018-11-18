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#ليبياـالآن| “مصطفى صنع الله”، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط: نأمل في الحصول على…

تم النشر منذُ 39 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| “مصطفى صنع الله”، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط: نأمل في الحصول على إعفاء من قيود الإنتاج المحتملة التي تنظمها #أوبك وحلفائها ، إذ نسعى في #ليبيا إلى رفع مستويات الإنتاج إلى مليوني برميل يوميًا بحلول عام 2022، كما أن عائدات النفط تعتبر العصب الحيوي للاقتصاد #الليبي.

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