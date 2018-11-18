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#ليبيا_الآن| بحث مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالقطاع، اليوم الأحد، بمق…

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| بحث مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالقطاع، اليوم الأحد، بمقر إدارة الخدمات الصحية درنة، ومديرة الرعاية الصحية الأولية، ومدير برنامج التطعيمات ببلدية #المرج، مع مدراء المراكز و الوحدات الصحية، خطة الحملة الوطنية التطعيمات للفئة المستهدفة من عمر يوم إلى 15 سنة.






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