ليبيا_الآن| بحث مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالقطاع، اليوم الأحد، بمق…

#ليبيا_الآن| بحث مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالقطاع، اليوم الأحد، بمقر إدارة الخدمات الصحية درنة، ومديرة الرعاية الصحية الأولية، ومدير برنامج التطعيمات ببلدية #المرج، مع مدراء المراكز و الوحدات الصحية، خطة الحملة الوطنية التطعيمات للفئة المستهدفة من عمر يوم إلى 15 سنة.











