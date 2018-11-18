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#ليبيا_الآن| كرم رئيس المجلس المحلى حي #بوصنيب فرج الصابر الورفلى، اليوم الأحد…

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| كرم رئيس المجلس المحلى حي #بوصنيب فرج الصابر الورفلى، اليوم الأحد، ناصر المشيطى مدير إدارة شؤون المحلات ببلدية #بنغازى، تقديراً وعرفاناً لدعم بلدية بنغازى.

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