#ليبيا_الآن| كرم رئيس المجلس المحلى حي #بوصنيب فرج الصابر الورفلى، اليوم الأحد، ناصر المشيطى مدير إدارة شؤون المحلات ببلدية #بنغازى، تقديراً وعرفاناً لدعم بلدية بنغازى.
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