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#ليبيا_الآن| أقيمت ورشة عمل للتغذية العلاجية تحت شعار أساس صحتك يبدأ من الغذاء …

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أقيمت ورشة عمل للتغذية العلاجية تحت شعار أساس صحتك يبدأ من الغذاء السليم، اليوم الأحد، بأدارة الخدمات الصحية #درنة، وبأشراف مكتب الخدمات الطبية.




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