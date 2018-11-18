#ليبيا_الآن| أقيمت ورشة عمل للتغذية العلاجية تحت شعار أساس صحتك يبدأ من الغذاء السليم، اليوم الأحد، بأدارة الخدمات الصحية #درنة، وبأشراف مكتب الخدمات الطبية.







