#ليبيا_الآن| أقيمت ورشة عمل للتغذية العلاجية تحت شعار أساس صحتك يبدأ من الغذاء السليم، اليوم الأحد، بأدارة الخدمات الصحية #درنة، وبأشراف مكتب الخدمات الطبية.
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