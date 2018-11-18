ليبيا_الآن| بحث رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب جمعة غريبه، اليوم ا…

#ليبيا_الآن| بحث رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب جمعة غريبه، اليوم الأحد، ورئيس مجلس المحلي تاورغاء السيد عبدالرحمن الشكشاك، تفعيل فرع الجوازات بمدينة #تاورغاء.