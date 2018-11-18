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#ليبيا_الآن| بحث رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب جمعة غريبه، اليوم ا…

تم النشر منذُ 48 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| بحث رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب جمعة غريبه، اليوم الأحد، ورئيس مجلس المحلي تاورغاء السيد عبدالرحمن الشكشاك، تفعيل فرع الجوازات بمدينة #تاورغاء.

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