ليبيا_الآن| بحث رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب جمعة غريبه، اليوم ا…

#ليبيا_الآن| بحث رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب جمعة غريبه، اليوم الأحد، ورئيس مجلس المحلي تاورغاء السيد عبدالرحمن الشكشاك، تفعيل فرع الجوازات بمدينة #تاورغاء.
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تم النشر منذُ 3 ساعات
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