ليبيا_الآن| بحث وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني، ال…

#ليبيا_الآن| بحث وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني، الأحد، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية لليبيا، أزمة المهاجرين الغير الشرعيين بالباخرة بميناء #مصراتة، وأشار الوكيل إنه بحالة رفض هؤلاء المهاجرين التفاوض، سنلجئ إلى تطبيق القوانين واللوائح المعمول بها داخل الدولة، وإعتبارهم متسللين، حتى لا تكون ذريعة يعمل بها المهاجرين كورقة ضغط لتحقيق مطالبهم الغير القانونية.





