ليبيا_الآن| أعلنت بلدية #طرابلس المركز، اليوم الأحد،عن إقامة مسابقة لتصميم شع…

#ليبيا_الآن| أعلنت بلدية #طرابلس المركز، اليوم الأحد،عن إقامة مسابقة لتصميم شعار خاص؛ بمهرجان بلديتي (دورة الإستقلال)، حيث سيكون آخر موعد لقبول التصاميم 25 نوفمبر 2018.
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