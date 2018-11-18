ليبيا_الآن| أعلنت بلدية #طرابلس المركز، اليوم الأحد،عن إقامة مسابقة لتصميم شع…

#ليبيا_الآن| أعلنت بلدية #طرابلس المركز، اليوم الأحد،عن إقامة مسابقة لتصميم شعار خاص؛ بمهرجان بلديتي (دورة الإستقلال)، حيث سيكون آخر موعد لقبول التصاميم 25 نوفمبر 2018.



