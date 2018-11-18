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#ليبيا_الآن| أعلنت بلدية #طرابلس المركز، اليوم الأحد،عن إقامة مسابقة لتصميم شع…

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أعلنت بلدية #طرابلس المركز، اليوم الأحد،عن إقامة مسابقة لتصميم شعار خاص؛ بمهرجان بلديتي (دورة الإستقلال)، حيث سيكون آخر موعد لقبول التصاميم 25 نوفمبر 2018.


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