ليبيا_الآن| أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن ترحيبها بقرار لجنة ا…

#ليبيا_الآن| أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن ترحيبها بقرار لجنة العقوبات الدولية بمجلس الأمن الدولي القاضي، بإدراج صلاح بادي على قائمة العقوبات الدولية،. وأعتبرت هذه الخطوة سابقة جد هامة في اتجاه إنهاء حالة الإفلات من العقاب في ليبيا.
#ليبيا_الآن| أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن ترحيبها بقرار لجنة العقوبات الدولية بمجلس الأمن الدولي القاضي، بإدراج صلاح بادي على قائمة العقوبات الدولية،. وأعتبرت هذه الخطوة سابقة جد هامة في اتجاه إنهاء حالة الإفلات من العقاب في ليبيا.
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