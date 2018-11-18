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#ليبيا_الآن| أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن ترحيبها بقرار لجنة ا…

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن ترحيبها بقرار لجنة العقوبات الدولية بمجلس الأمن الدولي القاضي، بإدراج صلاح بادي على قائمة العقوبات الدولية،. وأعتبرت هذه الخطوة سابقة جد هامة في اتجاه إنهاء حالة الإفلات من العقاب في ليبيا.

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