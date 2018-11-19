#ليبياـالآن| رفع ” مصرف الأمان” قيمة السحب اليومي لحساب بطاقات الأغراض الشخصية “ماستر كارد وفيزا” إلى 4000 دولار يوميًا. كما رفع سقف السحب اليومي من الدينار إلى 30 ألف دينار يوميًا.