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#ليبياـالآن| رفع ” مصرف الأمان” قيمة السحب اليومي لحساب بطاقات الأغراض الشخصية…

تم النشر منذُ 23 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| رفع ” مصرف الأمان” قيمة السحب اليومي لحساب بطاقات الأغراض الشخصية “ماستر كارد وفيزا” إلى 4000 دولار يوميًا. كما رفع سقف السحب اليومي من الدينار إلى 30 ألف دينار يوميًا.

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قناة الان

قناة الان

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