#ليبياـالآن| رفع ” مصرف الأمان” قيمة السحب اليومي لحساب بطاقات الأغراض الشخصية “ماستر كارد وفيزا” إلى 4000 دولار يوميًا. كما رفع سقف السحب اليومي من الدينار إلى 30 ألف دينار يوميًا.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
شاهدوا البث الحي للمباراة المرتقبة بين #تونس و #المغرب الثلاثاء الساعة 8 مساءً ب…
تم النشر منذُ 8 ساعات
شاهدوا البث الحي للمباراة المرتقبة بين #تونس و #المغرب الثلاثاء الساعة 8 مساءً ب…
تم النشر منذُ 8 ساعات
#ليبيا_الآن | #فيديو | بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني سير عمل منفذ #ا…
تم النشر منذُ 9 ساعات
أضف تعليقـك