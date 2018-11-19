#ليبياـالآن| كرّم رئيس المجلس المحلي “حي بوصنيب” “فرج الصابر الورفلى”، شهادة شكر وتقدير لـ”ناصر المشيطى”، مدير إدارة شؤون المحلات ببلدية #بنغازي على جهوده في تقدم الخدمات للمجلس المحلي “حي بوصنيب”.
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