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#ليبياـالآن| كرّم رئيس المجلس المحلي “حي بوصنيب” “فرج الصابر الورفلى”، شهادة…

تم النشر منذُ 41 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| كرّم رئيس المجلس المحلي “حي بوصنيب” “فرج الصابر الورفلى”، شهادة شكر وتقدير لـ”ناصر المشيطى”، مدير إدارة شؤون المحلات ببلدية #بنغازي على جهوده في تقدم الخدمات للمجلس المحلي “حي بوصنيب”.

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