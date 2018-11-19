#ليبياـالآن| بحث “فائز السراج”، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق مع وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق ” عادل جمعة” ملف التعليم في الجنوب وأوضاع طلبة الطيران.
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