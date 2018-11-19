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#الرائد_أخبار وزارة الصحة بحكومة الوفاق تخاطب، الاثنين، مديري مستشفيات الحوادث…

تم النشر منذُ 21 ساعة
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
ٌقناة الرائد
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد

#الرائد_أخبار

وزارة الصحة بحكومة الوفاق تخاطب، الاثنين، مديري مستشفيات الحوادث أبوسليم، ومستشفى العيون، ومستشفى الحروق والتجميل بـ #طرابلس باتخاذ ما يلزم من إجراءات وبشكل عاجل؛ نظراً لما يتوقع من كثرة الحوادث؛ جراء الاحتفال بالألعاب النارية في ذكرى حلول المولد النبوي.

#ليبيا

عن مصدر الخبر

ٌقناة الرائد

ٌقناة الرائد

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