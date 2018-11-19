عاجل

#ليبياـالآن| بلدية #طرابلس المركز تناقش فعاليات مهرجات #بلدتي، التي تسعى إل…

تم النشر منذُ 21 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| بلدية #طرابلس المركز تناقش فعاليات مهرجات #بلدتي، التي تسعى إلى إطلاق مسابقة بين المحلات على أجمل فكرة تعتمد على تسخير بعض الإمكانيات المتوفرة في البلدية وشركة الخدمات العامة وشركة المياه والصرف الصحي وشركة الكهرباء، لتجميل المدينة.


عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك