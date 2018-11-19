ليبياـالآن| بلدية #طرابلس المركز تناقش فعاليات مهرجات #بلدتي، التي تسعى إل…

#ليبياـالآن| بلدية #طرابلس المركز تناقش فعاليات مهرجات #بلدتي، التي تسعى إلى إطلاق مسابقة بين المحلات على أجمل فكرة تعتمد على تسخير بعض الإمكانيات المتوفرة في البلدية وشركة الخدمات العامة وشركة المياه والصرف الصحي وشركة الكهرباء، لتجميل المدينة.
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