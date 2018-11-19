ليبياـالآن| المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يعلن غدًا الثلاثاء، عطلة رسم…

#ليبياـالآن| المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يعلن غدًا الثلاثاء، عطلة رسمية في كافة المؤسسات والهيئات العامة بمناسبة المولد النبوي الشريف.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
أخبرونا من في رأيكم يستحق لقب “رجل” فليس كل من يولد ذكر يستحق هذا اللقب شاركونا…
تم النشر منذُ 59 دقيقة
مصدر الخبر / قناة الان
#ليبياـالآن| بلدية #طرابلس المركز تناقش فعاليات مهرجات #بلدتي، التي تسعى إل…
تم النشر منذُ 1 ساعة
مصدر الخبر / قناة الان
#الرائد_أخبار وزارة الصحة بحكومة الوفاق تخاطب، الاثنين، مديري مستشفيات الحوادث…
تم النشر منذُ 1 ساعة
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
#عاجل| المجلس الرئاسي يعلن أن يوم غد الثلاثاء عطلة رسمية في كافة المؤسسات واله…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
أضف تعليقـك