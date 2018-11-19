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#ليبياـالآن| المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يعلن غدًا الثلاثاء، عطلة رسم…

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يعلن غدًا الثلاثاء، عطلة رسمية في كافة المؤسسات والهيئات العامة بمناسبة المولد النبوي الشريف.

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قناة الان

قناة الان

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