#ليبياـالآن| التقى عضو المجلس الرئاسي “أحمد عمر معيتيق” عددًا موظفي مركز أورام #مصراتة، وبحث معهم إمكانيات المركز والوقوف على احتياجاته والخدمات التي يقدمها للمرضى وفق الإمكانيات المتاحة.
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