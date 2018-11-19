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#ليبياـالآن| التقى عضو المجلس الرئاسي “أحمد عمر معيتيق” عددًا موظفي مركز أورام …

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| التقى عضو المجلس الرئاسي “أحمد عمر معيتيق” عددًا موظفي مركز أورام #مصراتة، وبحث معهم إمكانيات المركز والوقوف على احتياجاته والخدمات التي يقدمها للمرضى وفق الإمكانيات المتاحة.

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