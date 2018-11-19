#ليبياـالآن| التقى عضو المجلس الرئاسي “أحمد عمر معيتيق” عددًا موظفي مركز أورام #مصراتة، وبحث معهم إمكانيات المركز والوقوف على احتياجاته والخدمات التي يقدمها للمرضى وفق الإمكانيات المتاحة.