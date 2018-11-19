ليبياـالآن|أنباء عن إقامة عناصر من تنظيم #داعش اٌرهابي حاجز تفتيش في منطقة “و…

#ليبياـالآن|أنباء عن إقامة عناصر من تنظيم #داعش اٌرهابي حاجز تفتيش في منطقة “وادي الحنيوة” بمحيط مدينة #سرت. تتميز هذه المنطقة أنها تربط الطريق الساحلي #سرت – #بنغازي، و #الحنيوة و #أبوهادي.

ووفقًا لما يتداوله شهود عيان مروا من هذا الطريق، أن سيارتين ترفعان علم #داعش أوقفت عددًا من السيارات لتفقد الهويات في ساعة متأخرة من مساء الأحد.