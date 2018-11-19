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#ليبياـالآن|أنباء عن إقامة عناصر من تنظيم #داعش اٌرهابي حاجز تفتيش في منطقة “و…

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن|أنباء عن إقامة عناصر من تنظيم #داعش اٌرهابي حاجز تفتيش في منطقة “وادي الحنيوة” بمحيط مدينة #سرت. تتميز هذه المنطقة أنها تربط الطريق الساحلي #سرت#بنغازي، و #الحنيوة و #أبوهادي.
ووفقًا لما يتداوله شهود عيان مروا من هذا الطريق، أن سيارتين ترفعان علم #داعش أوقفت عددًا من السيارات لتفقد الهويات في ساعة متأخرة من مساء الأحد.

عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

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