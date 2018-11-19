ليبياـالآن| نفت حكومة الوفاق الوطني ما ورد على لسان وزير الشؤون الخارجية #الت…

#ليبياـالآن| نفت حكومة الوفاق الوطني ما ورد على لسان وزير الشؤون الخارجية #التونسي “خميس الجهيناوي” بشأن الاتفاق مع #ليبيا ما يعرف بـ”آلية المقاصة” التي تنص على على استيراد #تونس النفط #الليبي مقابل تمكين #ليبيا من استيراد مختلف السلع.